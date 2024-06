“Qe 23 vjet e kam numrin, do ta ndërroj” – Qytetarët të zhgënjyer me Valën Problemet e vazhdueshme të operatorit mobil “Vala” me thirrjet telefonike dhe internetin, kanë bërë që shumë qytetarë të ankohen për shërbim të dobët. Ani pse ata kanë mbi dy dekada që përdorin shërbimet e operatorit “Vala”, thonë se kohëve të fundit po kanë vështirësi gjatë realizmit të thirrjeve dhe përdorimit të internetit. Disa nga ta…