Qalaj: S’ka kurrfarë mundësie të implementohet vendimi për targat ilegale

Ish-drejtori i Policisë, Rashit Qalaj thotë se vendimi për shkallëzimin e implementimit për konvertimin e targave ilegale në “RKS” nuk ka qenë i qëlluar strategjikisht.

Madje, në tëvë1, Qalaj thotë se tashmë nuk ka kurrfarë mundësie që ky vendim të implementohet, pas largimit të serbëve nga institucionet në veri të vendit.

“Mirëpo mendoj që strategjikisht nuk ka qenë e qëlluar për shkak se është në interesin e Kosovës të punojmë shumë afër me partnerët tanë strategjik sidomos me SHBA-në dhe kemi pasë një kërkesë për shtyrjen e këtij vendimi gjë që nuk ka ndodhur por doli me një vendim të përshkallëzuar të implementimit që edhe nga aspekti legal ishte vështirë të implementohet derisa ishin institucionet e Kosovës, derisa punonin atje ndërsa tani mendoj që nuk ka kurrfarë mundësie ky vendim të implementohet dhe mendoj që strategjikisht është bërë një gabim”, tha ai.

Sipas tij, këtë situatë tashmë do ta përdorë Serbia në tavolinën e negociatave me Kosovën në Bruksel.

“Në anën tjetër kemi një potez praktik të Serbisë që duke i përdor këto largime nga institucionet tash do ta përdorë si mjet në bisedimet e ardhshme. Nëse deri dje Kosova është folur që ka obligim ta formojë Asociacionin, në raport me bisedimet për njohjen reciproke tash kemi ardhë në një situatë të negociojmë për Asociacionin, targat dhe kthimin e qytetarëve të komunitetit serbë kemi një degradim të situatës”, tha ai.