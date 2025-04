Qalaj i bindur: Kryeministër i Kosovës do të jetë Bedri Hamza Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashit Qalaj, ka deklaruar me bindje se kandidati i PDK-së, Bedri Hamza, do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës. “Partitë i kanë strategjitë e tyre të negocimit, por pa dyshim që kryeministër i Kosovës do të jetë z. Bedri Hamza”, ka thënë Qalaj në Klan Kosova. Ai theksoi…