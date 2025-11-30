PZAP rrëzoi vendimin e KQZ-së, Zogaj: Absurde të votohet nëpër lokale private
Lidhja Demokratike e Kosovës e ka mirëpritur vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, e cila ka refuzuar mundësinë që votimi të zhvillohet jashtë përfaqësive diplomatike, duke e rrëzuar kështu vendimin e mëparshëm të KQZ-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Anëtari i kryesisë i LDK-së Alban Zogaj, deklaroi për Klankosova.tv se ky vendim është pozitiv.
“Shumë mirë. Ka qenë absurde me votu nepër lokale private”, tha Zogaj për Klankosova.tv.
Ai deklaroi se lënda për këtë çështje u dërgua nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Ndryshe, vendimi i KQZ-së parashihte hapjen e qendrave të votimit edhe në hapësira shtesë jashtë misioneve diplomatike, sipas propozimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Me këtë vendim të PZAP-it, procesi i votimit jashtë vendit rikthehet vetëm brenda ambienteve zyrtare të përfaqësive diplomatike.