PZAP rrëzoi vendimin e KQZ-së, Murati: Me deklarata LDK-ja e kërkon votën e diasporës, ama me vepra po shihet që po bën çmos që ta pengojë

30/11/2025 22:17

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka reaguar pas vendimit të PZAP-së për të rrëzuar vendimin e KQZ-së për votimin e diasporës jashtë ambasadave e konsullatave.

Ai ka pyetur se pse LDK është kaq kundër diasporës, pasi LDK kishte bërë ankesë në PZAP në lidhje me këtë vendim të KQZ-së.

“Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka ofru hapësira shtesë për votim (përveç ambasadave e konsullatave), ashtu që diaspora jonë me e pasë sa më afër vendvotimin dhe kësisoj sa më të lehtë procesin e votimit. LDK paraqet ankesë në PZAP për të kundërshtuar këtë lehtësim për diasporën. PZAP e miraton ankesën e LDK-së. Me deklarata LDK-ja e kërkon votën e diasporës, ama me vepra po shihet që po bën çmos që ta pengojë”, ka shkruar Murati. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i tij:

