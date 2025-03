PZAP refuzon ankesën dhe kërkesën e VV-së për rivotim me postë, e cilëson të “pabazuar” Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa e ka hedhur poshtë ankesën e Lëvizjes Vetëvendosje kundër rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, me të cilën ka kërkuar anulimin e rezultatit të votave me postë për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe kandidatëve të saj, saktësisht 18 mijë e 933 vota. Kërkesa e hedhur poshtë si e pabazuar e VV-së…