PZAP nuk ia pranoi ankesën për rivotim me postë, VV: Arbitrare dhe e pashpjegueshme, do të ankohemi Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar të dielën ndaj Panelit për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), duke thënë se njoftimi se ankesa e VV për anulimin e fletëvotimeve të dërguara me postë dhe rivotimin përmes postës është e paafatshme, sipas partisë s ë Albin Kurtit “është pozicion arbitrar dhe i pashpjegueshëm i PZAP”. LVV akuzon direkt Lidhjen Demokratike…