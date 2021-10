PZAP e gjobitë me 5 mijë Euro LDK-në, vendosën në Prishtinë materiale propagandistike për Përparim Ramën

Vendimi vjen pas ankesës së subjektit tjetër politik Lëvizja Vetëvendosje,

“Pranohet si e bazuar ankesa e subjektit politik Lëvizja Vetëvendosje me sli në Prishtinë me Anr.604/2021 e datës 29.09.2021 dhe subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës me seli në Prishtinë për shkak të shkeljes së Kodit të Mirësjelljes për subjektet politike-vendosja e tendave dhe tavolinave me materiale propaganduese, në rrugët publike për qëllime elektorale të subjektit politik LDK, i shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 5 mijë e 100 euro, cilën gjobë detyrohet ta paguaj në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij vendimi nën kërcënim të përmbarimit”, thuhet në vendimin e PZAP.