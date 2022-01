Pyetjet që nuk duhet t’ia bëni kurrë partnerit tuaj

“Nëse do t’ju duhej të zgjidhnit midis një birre me miqtë dhe darkës me mua, çfarë do të zgjidhnit?” “Si do të reagonit nëse të tradhtoja?” “A mendoni se do të takoheshim nëse do të lindnim në dy vende të ndryshme?.

Këto janë vetëm disa nga pyetjet që meshkujve nuk u pëlqen t’i dëgjojnë dhe femrave u pëlqen t’i bëjnë, transmeton lajmi.net.

Pjesëtaret e seksit më të bukur duan të binden në këtë mënyrë për dashurinë e partneres, por meshkujt ndihen sikur janë në rrush të pa vjelur në situatat kur në skenë dalin pyetje hipotetike.

Të vetëdijshëm se janë në provë, ata do të përpiqen të japin përgjigjen më të mirë të mundshme, e cila mund të marrë kohë.

Dhe ndërsa ai mendon, ajo mërzitet duke pyetur veten nëse është kaq e vështirë të japësh një përgjigje.

Nëse nuk doni ta vendosni partnerin në një situatë të sikletshme, mos i bëni shpesh këto pyetje, këshillojnë ekspertët e marrëdhënieve.

Megjithatë, kur e bëni këtë, mos e gjykoni për përgjigjen e tij, edhe kur nuk ju pëlqen. Në këtë mënyrë ai do të fitojë siguri, kështu që herën tjetër mund të jetë më i hapur dhe i gatshëm për këtë lloj bisede. /Lajmi.net/