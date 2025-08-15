Putini s’i kontrollon emocionet në takim me Trumpin, bën reagim të çuditshëm ndaj gazetarëve

Ky është momenti kur presidenti rus Vladimir Putin çuditet me gazetarët që ndodhen të pranishëm në takimin e tij me presidentin amerikan Donald Trump në Alaska. Putin shihet duke shtrembëruar fytyrën kur stafi i presidentit amerikan nis të thërrasë “Thank you Press” (Faleminderit medias) dhe duke u kërkuar atyre të largohen. Mesa duket Putin është…

Bota

15/08/2025 23:04

Ky është momenti kur presidenti rus Vladimir Putin çuditet me gazetarët që ndodhen të pranishëm në takimin e tij me presidentin amerikan Donald Trump në Alaska.

Putin shihet duke shtrembëruar fytyrën kur stafi i presidentit amerikan nis të thërrasë “Thank you Press” (Faleminderit medias) dhe duke u kërkuar atyre të largohen.

Mesa duket Putin është mësuar të ketë përballë vetëm gazetarë të regjimit dhe nga ata të cilët as nuk e marrin mundimin ta sfidojnë me pyetje.

Andaj gjesti i tij ka tërhequr vëmendje në rrjetet sociale.

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

OKB: Që nga maji, mbi 1.700 të vrarë teksa po prisnin për ndihma në Gazë

August 15, 2025

Takimi Trump-Putin | Zelensky: Rusia duhet t’i japë fund luftës që...

Lajme të fundit

OKB: Që nga maji, mbi 1.700 të vrarë teksa po prisnin për ndihma në Gazë

Takimi Trump-Putin | Zelensky: Rusia duhet t’i japë...

Aksioni “Lavazhi” në Mitrovicën e Jugut – Policia...

Trump dhe Putin e “trashin muhabetin” – ka...