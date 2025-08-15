Putini s’i kontrollon emocionet në takim me Trumpin, bën reagim të çuditshëm ndaj gazetarëve
Bota
Ky është momenti kur presidenti rus Vladimir Putin çuditet me gazetarët që ndodhen të pranishëm në takimin e tij me presidentin amerikan Donald Trump në Alaska.
Putin shihet duke shtrembëruar fytyrën kur stafi i presidentit amerikan nis të thërrasë “Thank you Press” (Faleminderit medias) dhe duke u kërkuar atyre të largohen.
Mesa duket Putin është mësuar të ketë përballë vetëm gazetarë të regjimit dhe nga ata të cilët as nuk e marrin mundimin ta sfidojnë me pyetje.
Andaj gjesti i tij ka tërhequr vëmendje në rrjetet sociale.