Putini nënshkruan ligjin për largimin nga traktati i kontrollit të armëve

Presidenti rus, Vlladimir Putin, ka nënshkruar të hënën ligjin me të cilin formalizohet dalja e Rusisë nga traktati për kontrollin e armëve, i njohur si Qiejt e Hapur, pakt ky që i lejon fluturimet e aeroplanëve të paarmatosur përgjues në vendet anëtare.

Rusia kishte shpresuar se Putini dhe homologu amerikan, Joe Biden, do të mund të diskutonin traktatin kur të takohen në mes të qershorit në një samit në Gjenevë. Por administrata e Bidenit e njoftoi Moskën në maj se SHBA-ja nuk do t’i kthehej traktatit pas tërheqjes së vjetme me vendim të ish-presidentit, Donald Trump.