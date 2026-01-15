Putin thotë se Ukraina duhet ta kuptojë nevojën për paqe të qëndrueshme

15/01/2026 17:24

Presidenti rus, Vladimir Putin ka thënë se Rusia është e gatshme të rivendosë marrëdhëniet me vendet evropiane dhe është e hapur për bashkëpunim me të gjitha vendet pa përjashtim, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve Tass.

Ai ka thënë se marrëdhëniet e Moskës me Evropën lënë shumë për të dëshiruar, është shprehur se ka shpresë për një kthim në marrëdhëniet normale sapo të merren parasysh interesat e sigurisë, raporton Sky News.

Putin është shprehur se Rusia shpreson që Ukraina do ta kuptojë nevojën për paqe të qëndrueshme.

Putin thotë se Ukraina duhet ta kuptojë nevojën për paqe të qëndrueshme

