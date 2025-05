Putin: Telefonata me Trump e sinqertë dhe informuese, duhet t’i përcaktojmë mënyrat më efektive për ecje drejt paqes Putin thotë se telefonata me Trump ishte informuese dhe e sinqertë, raportojnë mediat shtetërore ruse. Sipas mediave shtetërore ruse, Vladimir Putin ka bërë komente pas telefonatës së tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump. “Ishte një bisedë shumë informuese dhe mjaft e sinqertë, dhe shumë e dobishme në këtë drejtim. Para së gjithash, e falënderova…