Putin shmang pyetjen për armëpushim me Ukrainën në aeroport

15/08/2025 21:43

Presidenti rus Vladimir Putin nuk u përgjigj kur gazetarët i bënë thirrje në aeroport për një armëpushim me Ukrainën, teksa ai dhe presidenti amerikan Donald Trump zbritën nga aeroplani në Alaska.

Një prej gazetarëve e pyeti Putinin nëse do të ndalte vrasjen e civilëve, por ai duket se bëri një gjest me dorë, duke lënë të kuptohet se nuk e dëgjoi pyetjen, transmeton lajmi.net

Asnjë koment nuk u dha nga Putini apo Trump në lidhje me pyetjen./lajmi.net/

