Putin shmang pyetjen për armëpushim me Ukrainën në aeroport
Bota
Presidenti rus Vladimir Putin nuk u përgjigj kur gazetarët i bënë thirrje në aeroport për një armëpushim me Ukrainën, teksa ai dhe presidenti amerikan Donald Trump zbritën nga aeroplani në Alaska.
Një prej gazetarëve e pyeti Putinin nëse do të ndalte vrasjen e civilëve, por ai duket se bëri një gjest me dorë, duke lënë të kuptohet se nuk e dëgjoi pyetjen, transmeton lajmi.net
Asnjë koment nuk u dha nga Putini apo Trump në lidhje me pyetjen./lajmi.net/