Putin nuk po përkrahet as nga zyrtarë në MPJ-në ruse, këshilltari i Kremlinit zbardh situatën

Tani një këshilltar i Kremlinit – Andrey Kortunov, Drejtor i Përgjithshëm i Këshillit të Çështjeve Ndërkombëtare Ruse (RIAC) – i tha BBC-së këshilla e tij ishte se pushtimi rus i Ukrainës nuk ishte i justifikueshëm.

Ai tha se shumë nga kolegët e tij në ministrinë e jashtme ishin gjithashtu “shumë të befasuar, të tronditur dhe madje të shkatërruar” kur panë se çfarë po ndodhte.

Vendimi për të pushtuar është marrë në Kremlin, beson ai.

“Nëse është një operacion i cili do të ketë viktima të kufizuara dhe do të konsiderohet si një sukses, popullariteti i udhëheqjes nuk do të bjerë,” tha ai.

Plani fillestar i Putinit ishte të përfundonte operacionin brenda dy javësh, tha ai.

“Nëse ai e bën këtë, ndoshta dëmi do të jetë i kufizuar, nëse ai dështon ta bëjë këtë, atëherë popullariteti i tij ka të ngjarë të bjerë”. /Lajmi.net/