Putin: Ne nuk do të rekrutojmë njerëz për të luftuar

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka thënë se njerëzit nuk do të detyrohen të luftojnë në Ukrainë dhe se do të dërgohen vetëm ushtarë profesionistë.

“Theksoj se ushtarët e rekrutuar nuk marrin pjesë në armiqësi dhe nuk do të marrin pjesë në to. Dhe nuk do të ketë thirrje shtesë të rezervistëve”, ka thënë presidenti rus, shkruan Skynews.

Dhjetëra mijëra trupa ruse kanë hyrë në Ukrainë që nga fillimi i konfliktit më 24 shkurt, me SHBA-të që thonë se pothuajse të gjithë 150,000 të stacionuar në kufi përpara pushtimit janë vendosur.