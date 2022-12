Putin e pranon: Ushtria ruse po përballet me probleme në Ukrainë Presidenti rus, Vladimir Putin, tha se ushtrisë ruse iu desh të mësonte dhe të rregullonte problemet me të cilat u përball në Ukrainë, duke premtuar se do t’i japë ushtrisë çfarëdo që i nevojitet për të vazhduar luftën. Gjatë një fjalimi para shefave të mbrojtjes në Moskë, Putin tha se nuk ka kufizime financiare për…