Puthje të nxehta nga shtrati, Fifi e uron Adisin për ditëlindje në këtë mënyrë

Fifi ka muaj prej kur është duke e shijuar lidhjen e saj me Adisin.

E së fundi ata kanë nisur pushimet së bashku, shkruan lajmi.net.

Adisi po feston ditëlindjen, e Fifi e ka uruar në mënyrë të veçantë.

Këngëtarja ka postuar një video në ‘Instagram’, teksa shihet duke interpretuar këngën e ditëlindjes dhe duke i dhuruar një tortë.

Madje nuk munguan as puthjet tejet të nxehta nga shtrati mes tyre.

Ndryshe, Fifi përballet me komente tejet negative lidhur me marrëdhënien e saj me Adisin./Lajmi.net/