“Puthe, puthe”, zbulohet çfarë ndodhi në autobusin e skuadrës së Spanjës pas puthjes së famshme të Rubiales me Hermoson

Fituesja e Kupës së Botës për femra me Spanjën, Jenni Hermoso qeshte dhe bënte shaka teksa tregonte një foto të puthjes që Luis Rubiales i bëri asaj, të cilën ditë më vonë ajo e denoncoi si një akt seksist.

Pamjet e 33-vjeçares në autobusin e skuadrës teksa lojtarët përgatiteshin të largoheshin nga stadiumi në Sidnej pritet të shndërrohen në armë në duart e Rubailes, tashmë i suspenduar nga federataspanjolle, ndërsa ai kërkon të mbrohet kundër akuzave se ka kryer sulm seksual.

Hermoso u filmua duke qeshur me zë të lartë teksa shfaqte në ekranin e celularit e saj puthjen tashmë famëkeqe pak më shumë se një javë më parë së bashku me një foto të ish-reprezentuesit spanjoll Iker Casillas duke u puthur me reporteren Sara Carbonero teksa ajo e intervistonte atë drejtpërdrejt..

Një grua tjetër në autobusin e ekipit u dëgjua duke qeshur dhe dukë thënë: ‘Ashtu si Iker dhe Sara’ ndërsa Jenni vazhdoi të tregonte telefonin e saj.

Për më tepër, shumica nga 23 lojtaret e skuadrës së Jenni-t që kanë thënë se do të refuzojnë të luajnë përsëri për ekipin kombëtar derisa Rubiales të jetë aty, më pas u filmuan duke kënduar “Beso, beso” që do të thotë “puthe, puthe” – ndërsa Rubiales futet në autobus duke thënë “Ndaloni, po më bëni të skuqem”./Lajmi.net/