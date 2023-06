Pushuesja nga Kosova vdes në Shëngjin, nisin hetimet nga policia Një 46-vjeçare ka ndërruar jetë në hotelin ku po qëndronte me pushime me familjen e saj në Shëngjin. Viktima, siç raportojnë mediat atje ishte shqiptare e Kosovës ndërsa nuk dihen shkaqet e vdekjes së saj. Trupi i pajetë është dërguar në morgun e spitalit rajonal të Lezhës ku do t’i nënshtrohet mjekësisë-ligjore.