Pushtimi i Ukrainës, Selimi: Brenda 30 ditësh Kosova të sigurojë njohjen nga Spanja dhe Greqia, si dhe inkuadrimin në NATO

Selimi përmes një postimi në ‘Twitter’ ka dhënë një këshillë për autoritetet e Kosovës, përcjell lajmi.net.

I don’t do on my tweets Kosovan politics but if I would be a Kosovan leader, I would do outmost to ensure recognition by Spain and Greece next 30 days + @nato PfP, with whatever US-backed compromise one would need to fulfill. Immediately. My private (not uninformed) opinion.

— Petrit Selimi (@Petrit) February 21, 2022