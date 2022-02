Pushtimi i Ukrainës nga Rusia, reagon Pele

Kjo ka ndikuar shumë edhe në aspektin sportiv, ku shumë klube dhe legjenda të futbollit kanë reaguar për këtë çështje ndërkombëtare, përcjell lajmi.net.

Së fundmi, legjenda braziliane, Pele shkroi se i lutet Zotit që të mbizotërojë paqja, liria dhe dashuria.

“Vitet kalojnë, por pak ka ndryshuar që kur isha fëmijë. Tragjeditë që kemi përjetuar tashmë duhet të na kishin mësuar të ndërtonim një botë më paqësore. Unë i dërgoj solidaritetin tim popullit të Ukrainës. Jam në lutje, duke i kërkuar Zotit që të mbizotërojë paqja, liria dhe dashuria”, shkroi ai.

Years pass, but little has changed since I was a child. The tragedies we have already experienced should have taught us to build a more peaceful world. I send my solidarity to the people of Ukraine. I am in prayers, asking God for peace, freedom and love to prevail.

