Pushimi veror drejt fundit, kur do të rinisin seancat gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-së?
Nga 28 korriku, Dhomat e Specializuara në Hagë kanë dalur në pushim veror.
Kësisoj, edhe procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit, është pauzuar.
Por, pushimit veror i ka ardhur fundi.
Në kalendarin zyrtar të Dhomave të Specializuara bëhet me dije se procesi gjyqësor në lëndën “Thaçi dhe të Tjerët” do të vijojë nga 15 shtatori e tutje.
Më 15 shtator do të fillojë edhe paraqitja e provave të mbrojtjes, si dhe është planifikuar të ftohen edhe dëshmitarë.
Rikthimi në seancat e rregullta do të bëhet pas disa zhvillimeve. Së pari, kërkesa e mbrojtjes u refuzua, duke iu vazhduar paraburgimi ish-krerëve të UÇK-së.
Më pas, Hashim Thaçit iu kufizuan vizitat nga familjarët, duke thënë se është e nevojshme të parandalohen përpjekjet e mundshme të Thaçit për siç thuhet, për të penguar procedurat gjyqësore në çështjen e tij dhe në “Rastin 6”.