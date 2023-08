Pushimet verore, Bebe Rexha shfrytëzon rastin t’i vë në pah të pasmet “stratosferike” Bebe Rexha është duke i dhënë vetes disa ditë të merituara pushimi në këtë periudhë. Këto pushime vijnë pak ditë pasi artistja me renome botërore përmbylli turneun e saj të koncerteve “Best F*n Night Of My Life” në Amerikën e Veriut dhe në Evropë. Rexha vazhdon të jetë mjaft aktive dhe e ndjekur në rrjetet…