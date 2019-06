Marina Vjollca dhe Getoar Selimi po shijojnë pushimet në destinacionin e radhës që kanë zgjedhur, e që është Londra, shkruan lajmi.net.

Çifti po kalojnë për mrekulli në pushime, ndërsa në rrjete sociale kanë ndarë me ndjekësit disa imazhe të reja.

Marina u shfaq me shumë stil, e veshur me një palë pantallona të zi dhe një bluzë neon, ndërsa në duar mbante çantë me ngjyrë të kuqe.

Në anën tjetër, Geti, po shijon suksesin e këngës “Malena” në duet me Majkun. /Lajmi.net/