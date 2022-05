Pushimet pasionante të këngëtares shqiptare, publikon fotografi duke u puthur

Bebe Rexha është këngëtarja shqiptare me famë botërore.

Ajo është mjaft aktive me postimet e saj në ‘Instagram’, shkruan lajmi.net.

Imazhe nga jeta e përditshme e saj, madje edhe nga lidhja e saj i zbulon për ndjekësit e saj.

Bebe së fundi publikoi një video në llogarinë e saj zyrtare në ‘TikTok’, e cila përmbledh sekuenca të ndryshme nga pushimet e saj të fundit në Miami me të dashurit.

Përmes videos në fjalë, ajo tregon momentet më të lumtura të saj gjatë këtyre pushimeve, që nga nisja me aeroplan, shëtitje me motor-skaf e deri te çastet intime me të dashurin e saj, Keyan Safyari.

Në një momente ata shihen edhe duke u puthur.

Ndryshe këngëtarja shqiptare është në lidhje që dy vite./Lajmi.net/