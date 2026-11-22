Pusetë e hapur në rrugën “Ukshin Kovaçica” në Prishtinë – rreziku sinjalizohet me arkë e bidon!
Një pusetë e dëmtuar dhe pjesërisht e hapur në rrugën “Ukshin Kovaçica” në Prishtinë paraqet rrezik për sigurinë e qytetarëve dhe automjeteve që qarkullojnë në këtë pjesë të kryeqytetit, raporton lajmi.net. Në fotografinë e siguruar nga lajmi.net shihet se kapaku i pusetës është zhvendosur, duke lënë një hapësirë të hapur në asfalt. Ajo që bie…
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Një pusetë e dëmtuar dhe pjesërisht e hapur në rrugën “Ukshin Kovaçica” në Prishtinë paraqet rrezik për sigurinë e qytetarëve dhe automjeteve që qarkullojnë në këtë pjesë të kryeqytetit, raporton lajmi.net.
Në fotografinë e siguruar nga lajmi.net shihet se kapaku i pusetës është zhvendosur, duke lënë një hapësirë të hapur në asfalt.
Ajo që bie në sy është mënyra e improvizuar e sinjalizimit të rrezikut. Mbi pusetë është vendosur një arkë plastike, një bidon dhe një jelek reflektues me ngjyrë të verdhë, në përpjekje për t’i paralajmëruar pjesëmarrësit në trafik. /Lajmi.net/