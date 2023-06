Punuan së bashku te Barcelona dhe Argjentina, Tata Martino bëhet trajner i Messit në Inter Miami

Përmes rrjeteve sociale, ekipi nga MLS ka bërë prezantimin e trajnerit të ri dhe në stol e ka ulur, Tata Martino, shkruan Lajmi.net

Martino kishte punuar me Lionel Messin te Kombëtarja e Argjentinës dhe te skuadra e Barcelonës.

Kujtojmë që poashtu në këtë skuadër, Tata e ka edhe ish-lojtarin tjetër të tij te Barça, Sergio Busquets./Lajmi.net/

Tata Martino takes over at #InterMiamiCF

The Argentine coach won an MLS Cup as head coach with Atlanta United in 2018 and also managed Newell's Old Boys, Paraguay, Barcelona and Mexico. pic.twitter.com/wPT99Y7JpK

— Major League Soccer (@MLS) June 28, 2023