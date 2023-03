Punimet në rrjet, këto zona do të mbesin pa rrymë

KEDS ka bërë të ditur se gjatë dy ditëve të ardhshme do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit.

Ndërprerja e rrymës do të ndodh për shkak të punimeve në rrjet, shkruan lajmi.net.

Punimet do të kryhen nga ekipet e KEDS, ndërsa janë të domosdoshme për siguri të sistemit.

Njoftimi i plotë nga KEDS:

02.03.2023

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga NS 110/10[kV] Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Lumi i Madh-Prugovci (kodi:15019008)) prej orës 11:00 deri 13:00

Vendet: Raskovë, Bakshi, Mulliri Prugovc, Nici Petrol,Te Sherifi, Bazeni Halim Thaqi, Amazona, Lumi i Madh, Stanovc i Epërm, Stanovc i Ulët, Berishët, Bujaria, Pllashnikët, Burimi Sh.P.K, Vehbi Pllana privat, Barileva sh.p.k.Oti Petrol,n.t.p Loli, Bakshi 1 dhe 2 dhe Milloshevë te shkolla.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, eliminimi i pikave të nxehta (ndërprerje emergjente).

2.

Nga NS 110/10[kV] Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Plemetini (kodi: 15019003) prej orës 11:00 deri 13:00

Vendet: Plemetini, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, eliminimi i pikave të nxehta (ndërprerje emergjente).

Mitrovicë

1.

Nga NS 110/10(20) [kV] Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Novolani (kodi: 73000005) nga ora 11:00 deri 13:00

Vendet: fshatrat: Bukosh, Dervar, Dolak, Druar, Kollë, Mihaliq, Novolan, Reznik, Shallc dhe Vërnicë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri – vendosja e shtyllave 10[kV] në Bukosh – Barakat.

03.03.2023

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prizren

1.

Nga TS 110/35/10kV Prizreni 1 (H04) do të ndërprehet:

LP 35kV Zhur –Dragash (H01) dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 35kV dhe 10kV prej orës 04:00 deri ne ora 07:00.

Vendet: rrugët: 480 Rruga e Dëshmorëve, 481 Rruga e Restelicës (një pjesë), 483 Rruga e Brodit (një pjesë), 484 Rruga e Radeshës (një pjesë) dhe 485 Adem Jashari (një pjesë), “Remateks” Sh.A. në rrugën 480 Rruga e Dëshmorëve, RENELUAL TAHIRI SH.P.K. në Orqushë, BECHTEL ENKA-GP Uzgur Yilmaz në Zhur; fshatrat: Glloboçicë, Krushevë, Kukjan, Lubovishtë, Mlikë, Orqushë, Restelicë, Vranishtë dhe Zlipotok, Blaç, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg dhe Zaplluxhë, Bellobrad, Brrut, Kapre, Kosavë, Plavë, Pllajnik, Shajnë, Xërxë, Zgatar, Zym i Sharrit, Brezne, Buçe, Kërstec, Plavë, Rapqë e Epërme, Rapqë e Poshtme dhe Rrenc, Brod, Baçkë, Dikancë, Leshtan dhe Radesh, Shkozë (një pjesë) dhe Zhur, Billushë, Hoçë e Qytetit, Jeshkovë, Leskovec dhe Lubiqevë, Grazhdanik, Kobajë, Muradem, Nashec (një pjesë), Poslishtë dhe Vlashnjë, Dobrushtë, Gorozhup, Vërmicë, Planejë,”FRIGO FOOD E.I”SH.P.K. në Dikancë dhe ”EUROKOS J.H.”SH.P.K. në Milkë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, rregullimi i kokave të dëmtuara kabllovike.

Prishtinë

1.

NS 35/10[kV] Badovci do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] TS Hekurudha (kodi: 10014003034) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Graçanicë -Lagjja te Hekurudha.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, demontimi i shtyllave.

03.03.2023

Punime në projekte investive

Gjakovë

1.

Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Carralluka (kodi: 82082001)nga ora 09:00 deri 10:00 nga ora 16:00 deri 17:00

Vendet: rrugët: 603 Adem Jashari (një pjesë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), 606 Pavarësia (1 konsumator), 610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë). Fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Skarashniki (kodi: 82082001015) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

NS 10/0.4kV Skarashniki (kodi: 82082001021) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshati Skarashniki një pjesë.

Arsyeja: Projekte investive, shtrirje e përçueseve, montimi i izolatorëve.

Prishtinë

1.

Nga NS 110/10(20) [kV] Prishtina 7 do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TS Çagllavica 4 (kodi: 19000035035) nga ora 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Një pjesë e konsumatorëve në Magjistralen Prishtinë – Ferizaj dhe një pjesë e rrugës nga rrethi për në Laplasellë.

Arsyeja: Projekte investive, shtrirja e kabllos 0.4kV – në projektin LOT 35/2021 Feeder 2.

03.03.2023

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

Nga NS 35/10[kV] Gjakova III do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] (Kodi: 81084020408) nga ora 09:00 deri në ora 15:00

Vendet: Një pjesë e rrugës Mbretëresha Teutë.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 0.4kV, sipas zgjidhjes teknike.

Gjilan

1.

Nga NS 110/35/10[kV] Vitia do të ndërprehet:

Dalja 10kV Vitia (kodi: 61067005) në dy termine nga ora 10:00 – 10:15 dhe nga ora 13:45 -14:00

Vendet: rrugët: 11 Marsi (një pjesë), 28 Nëntori (një pjesë), Adem Jashari, Dëshmorët e Kombit, rr.Kongresi i Manastirit, Elena Gjika, Flaka e Janarit, Hafiz Ali Korqa (një pjesë), Hasan Prishtina, Hoxhë Jonuzi, Idriz Seferi (një pjesë), Isa Boletini (një pjesë), Mustafë Koka, Nikolla Teslla (një pjesë), Çerçiz Topulli (një pjesë), Sherif Frangu, Shote Galica (një pjesë), Banesa Euro Abi, Banesa Palma, Banesa Socilae, Viti, Çerçiz Topulli, Flaka e Janarit, Gjilanit (një pjesë), Habib Sejdiu, Xhemajli Ademi dhe një pjesë e fshatit Beguncë.

Arsyeja: krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

2.

NS 10/0.4[kV] i cili mbetet pa tension nga ora 10:00 deri 14:00 është:

NS 10/0.4kV TS Kompleksi Banesor (TS 300 Viti) (kodi: 61067005300)

Vendet: Një pjesë e rr. Kongresi i Manastirit.

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.

Prishtinë

1.

Nga NS 35/10[kV] Mazgiti do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] TS ARS Beton Shkabaj (Kodi: 15019002166) nga ora 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: TS ARS Beton Shkabaj.

Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje 10 kV, sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike. /Lajmi.net/