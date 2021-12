Punimet në rrjet, këto janë vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i ka bërë të ditur se gjatë dy ditëve të ardhshme do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit.

Ndërprerja e rrymës do të ndodh për shkak të punimeve që do të kryhen në rrjet, transmeton lajmi.net.

Sipas njoftimit, punimet do të kryhen nga ekipet e KEDS-it dhe janë të domosdoshme për siguri të sistemit.

Njoftimi i plotë:

07.12.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gaçkës (kodi 40042002) prej orës 09:30 deri në ora 12:30

Vendet: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhanc, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

Arsyeja: Rritja e fuqisë së trafostacionit të mbingarkuar.

2.

Nga TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenicës (kodi 41048001) prej orës 13:30 deri ne ora 16:00

Vendet: Një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmir.

Arsyeja: Rritja e fuqisë së trafostacionit të mbingarkuar.

3.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Doganaj (kodi 40042004) prej orës 09:30 deri ne ora 11:00

Vendet: Doganaj, Zaskok, Pleshinë e Ulët dhe e Epërme, Dubravë dhe Fabrika e ujit Pleshinë.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit 10/0.4kV, 250kVA TS Milaimi – Pleshinë kodi40042004073.

4.

Nga NS 35/10kV Ferizaj III nga Dalja 10kV Jezerci do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabiliment Nerodime prej orës 10:00-15:00

Pa tension mbesin këto nënstacione:

TS Jezerc – Kalanica (Kodi:40042003057)

TS Jezerc – Verishta (Kodi:40042003058)

TS Jezerc – Azemit (Kodi:40042003059)

TS Mahalla Katunit (Kodi:40042003060)

TS Jezerc – Ukëzmajli (Kodi:40042003061)

TS Jezerc – Maqitevë (Kodi:40042003062)

TS-NPSH-Veli Comerc (Rexhep Asllani) (Kodi:40042003188)

TS Nerodime – Kulla (çeshmja) (Kodi:40042003056)

TS-Nerodime (Lagjja Rekaj) (Kodi:40042003191)

Vendet: Një pjesë e Jezercit, Restorant Ariu, Restaurant California, Villa Buna dhe Villa Marigo.

Arsyeja: Ngritja e shtyllave 12/1000 dhe bartja e rrjetit të tensionit të mesëm sipas projektit.

Prizren

1.

Nga TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Arbana (kodi 30000001) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Lagjja Arbana dhe lagjja Jeta e re.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS 10/0.4kV dhe kontrollimi i vajit.

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ratkoci (kodi 82081006) prej orës 10:30 deri ne ora 15:30

Vendet: fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në TS 10/0.4kV dhe kontrollimi i vajit

2.

Nga TS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Malisheva (kodi 82082004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: rrugët:535 Prof.Hamdi Berisha, 554 Viliam Voker, 601 Sheshi i Dëshmorëve, 602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, 603 Adem Jashari, 604 Imer Krasniqi, 605 Rilindja Kombëtare, 606 Pavarësia, 608 Hamdi Berisha, 610 Hizri Mazreku, 611 Jahir Mazreku, 612 Uiliam Uoker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmizë, Lubizhdë (1 konsumator) dhe Senik (1 konsumator).

Arsyeja: Revizioni trafove 0.4 kV shtrëngimi i zbarave – kontrollim për vaj.

3.

Nga TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti I (kodi 82000003) prej orës 11:00 deri ne ora 12:00

Vendet: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, Rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, Rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.504 Eshrafedin Kastrati, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.509 Gëzim Mullaabazi, rr. 510 Bujar Thaqi, rr.511 Migjeni, rr.512 Ali Sokoli, rr.514 Bajram Veliu, rr. 516 Vëllezërit Haradinaj, rr. 518 Ilmi Morina, Rr.524 Kuvendi i Lezhës, Rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr. 532 Bekim Isma, rr.536 Mic Sokoli, rr. Feim e Bedrush Gashi, Rr.538 Milaim Morina, rr. 539 Haxhi Zeka, rr. 541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr. 543 Dalip Behra, rr. 544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi dhe rr. 548 Mark Sopjani.

Arsyeja: Ndërrimi i motorit të ndërprerësit.

Mitrovicë

1.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qirezi (kodi 74000004) prej orës 12:00 deri ne ora 15:30

Vendet: Vitak, Kastriot, Runik, Banjë, Surigan, Radishevë, Qitakët, Leqinë, Tërrnovc, Klinë e Epërme, L.Mecini dhe Berani, Qubreli dhe Kotorr.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.

2.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti I (kodi 74000009) prej orës 10:00 deri ne ora 11:30

Vendet: Lagjja “Qyteti I”.TS Spitali,TS Barrnatorja,TS Shaban Jashar, TS Rukolli 6, TS Te 110kv.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.

3.

Nga TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kabllat (kodi 73000001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Qyteti, policia dhe qendra.

Arsyeja: Rregullimi i kabllove hyrje – dalje në TS Nr. 1 Kullë.

4.

Nga TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kçiqi (kodi 70000102) prej orës 09:30-10:00 dhe nga ora 13:30-14:00

Vendet: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

5.

Nga TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Pllana (kodi 70000102018) prej orës 09:30 deri në ora 14:00

Vendet: Pllana.

Arsyeja: Riparimi ormanit 0.4 kV – vendosja e ndërprerësit.

Gjilan

1.

Nga TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J11 Ferma (kodi 63000011) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Cernicë, Livoqi i Epërm, Marefcët, Gumnishtë, Vrapqiq dhe Dea.

Arsyeja: TS316 Gumnishtë e Epërme 100 kVA – ndërrimi i transformatorit (rrjeti është tri fazat e lidhura në një – tek faza më e fortë).

Pejë

1.

Nga TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jashanica (kodi 52000003) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Pograxhë, Qupev, Jellovc, Resnik, Jashanicë dhe BRRE Led Light Tehnology.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar – TS Blinda Bajraktarët.

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10kV Batllava do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Orllan Blinda (kodi 14015002030) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Vendet: Orllani.

Arsyeja: Ndërprerje e domosdoshme për shkak të sigurisë në sistemin elektro-energjetik.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Ulzat 1 (kodi 19000040167) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Vendet: Shtëpitë nën fshatin Amerikan dhe Pallati I Drejtësisë në vazhdim të rr.Holger Petersen

Arsyeja: Ndërprerje e domosdoshme për shkak punimeve në Projektin NS Ulzat-1 Hajvali.

3.

Nga TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

NS 35/10kV Koliqi (kodi 140160) dhe NS 35/10kV Batllava (kodi 140150), pa tension mbesin të gjitha daljet 10kV prej orës 00:10 deri në ora 00:40.

Vendet: Grashticë, Radashec, Koliqi, Ballabani dhe Nishevci, Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë), Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc, Mutivodë dhe Fabrika e Ujit Alpet, Ujësjëllsi rajonal “Batllava”, Batllava, Gërdovci, Bellopoja, Lluga, Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Bërveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti dhe MAP Burgu i Sigurisë së Lartë.

Arsyeja: Furnizimi i NS me Mazgit dhe shkyçja e NS nga Podujeva.

4.

Nga TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

TR 1 (H06) me dalje 35kV dhe (J12) me dalje 10kV dhe TR 2 (J23) me dalje 10kV, pa tension mbesin të gjitha daljet 35kV dhe 10kV prej orës 10:00 deri në ora 18:00

Vendet: rr. Skënderbeu, rr.Brigadat (njç pjesë), Ujësjellësi i qytetit, Spitali, Kombinati, Bankosi dhe Sh.f. “Shaban Shala”, Te Tregu i shtazëve, Viadukti, Ina e vjetër, rr.Zahir Pajaziti, Lagjja e Kuvajtit, afër Hotel Besiana, qyteti- një pjesë, Polonica, Lagjja Hoxheviq, Ballovci, Qendra, Letanci, Sillosi, Agroprodukti –Penuhë, Surkish, Lladofc, Sfeqel, Dumosh, Shajkovc, Surdull, Herticë, Drazhnje, Rakenicë, Turuqicë, Sekiraqë, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Fabrika e polisterit, Euroblloku, NTP “Mullisi”, “Vëllazërimi”, “Laberion”, Elkos Grup, Fabrika e Ambalazhit Plastk, Spitali, Ujësjellësi rajonal “Batllava”, MAP Burgu i Sigurisë së Lartë, Fabrika e Ujit Alpet, Europlast-Siqevë dhe SH.P.K.-LLC”APOLLONIA” Fabrikë e Tjegullave; fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac, Popovë, Sekiraqë 1, Sekiraqë 2, Sekiraqë 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashticë e Ulët, Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana, Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran, Dumnicë, Llaushë, Dobërdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë, FAN Zahir Pajaziti, Letanc te Rexha, Smajlovit, Bajqine, Kerpimeh, Repë, Pollatë, Dvorisht, Sllatine, Reçicë, Zhiti, Sylevicë, Breze, Trnavicë, Murgullë, Zakut, Metehi, Doberdol, Batllava, Gërdovc, Bellopojë, Llugë, Grashticë, Radashec, Koliq, Ballaban, Nishevc, Sharban, TS Sharban, TS Alshiqët, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë), Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja: Mirëmbajtja totale e nënstacionit.

08.12.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Mujo Ulqinaku (kodi: 12000023104) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Mujo Ulqinaku.

Arsyeja: Për realizimin e kyçjeve shtëpiake.

2.

Nga NS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Faik Konica 2 (kodi: 19100001070) prej oëes 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Qyteza Pejton.

Arsyeja: Për realizimin e kyçjeve shtëpiake.

3.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llapushnik (kodi: 16023003) prej ores 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Gjurgjicë, Shkolla LLapushnik dhe Kleqkë e Re.

Arsyeja: Ndërrimi i transformotorit dhe montimi i ndarësit.

4.

Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Molika (kodi: 19000041009) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Vendet: Molika.

Arsyeja: Ndërrimi i ndarësit linjore dhe i shkarkuesve të mbitensionit.

5.

Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Zllatar (kodi: 19000041008) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Vendet: Zllatar.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja dhe ndërrimi i ndarësit linjorë dhe shkarkuesve të mbitensionit.

08.12.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kaçaniku i Vjetër (kodi: 40043007) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje, sipas pëlqimit elektro-energjetik.