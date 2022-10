Punimet në rrjet, KEDS tregon cilat zona do të mbesin pa rrymë Për shkak të punimeve në rrjet, KEDS ka njoftuar për ndërprerjen e energjisë-elektrike në disa vende. Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet: 14.10.2022 Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Prishtinë 1. Në TS 220/35/10kV Podujeva, nga LP 10[kV] Bajqine-Pollate do të nderprehet: NS-10/04kV Bajqinë-Sogojevët (me kod:14000014144) nga ora 11:00 deri ora 15:00 Vendet:…