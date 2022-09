Punimet në rrjet, KEDS tregon cilat zona do të mbesin pa rrymë KEDS ka bërë të ditur se më 8 shtator do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit. Sipas njoftimit, ndërprerja e energjisë elektrike do të ndodh për shkak të punimeve që do të kryhen në rrjet, shkruan lajmi.net. Punimet do të kryhen nga ekipet e KEDS dhe janë të domosdoshme për…