Punimet në rrjet, KEDS tregon cilat zona do të mbesin pa rrymë

KEDS ka bërë të ditur se gjatë dy ditëve të ardhshme do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit.

Sipas njoftimit, ndërprerja e rrymës do të ndodh për shkak të punimeve në rrjet, shkruan lajmi.net.

Punimet do të kryhen nga ekipet e KEDS-it, ndërsa janë domosdoshme për siguri të sistemit.

Njoftimi i plotë:

15.02.2023

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

Nga NS 35/10[kV] Magure do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Drejtimi Harilaq (Kodi: 41048003) prej orës 10:30 deri 15:00

Vendet: fshatrat: Harilaq, Rrafshinë (Treshnjevkë), Sllatinë (një pjesë), Treshnjevkë (një pjesë) dhe Vrellë e Goleshit (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, punime në NS Harilaq-Inves në tensionin e mesëm dhe të ulët dhe NS 10/0.4KV 250KVA .

Mitrovicë

1.

Nga NS 3110/10[kV] Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 10:30 deri 15:00

Vendet: fshatrat: Brezhnicë (një pjesë), Ceceli, Dumnicë, Dumnicë e Ulët, Dumnicë e Mesme, Dumnicë e Epërme, Zagori (një pjesë), Maxhunaj, Nadakovc (një pjesë), Pestovë, Ropicë, Samadrexhë, Sllakovc dhe Vilanc.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ndërrimi i transformatorëve të mbi-ngarkuar me ata të nën-ngarkuar.

16.02.2022

Punime në projekte investive

Ferizaj

1.

Nga NS 110/35/10[kV] Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Rahovica (Kodi: 40000014) nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: Bibaj, Mirosalë, Talinoc i muhaxherëve, Softaj, Pojatë, Papaz, Rahovicë dhe Fusha e Madhe.

Arsyeja: Projekte invetsive, demontimi i shtyllave të tensionit të mesëm për projektin Sillosi.

2.

Nga NS 110/35/10 [kV] Lipjani do te ndërprehet:

Dalja 10 [kV] Zona Industriale 2 (kodi: 41000025) prej orës 09:00 deri në ora 10:00

dhe nga ora 15:30 deri 16:30.

Vendet: Një pjesë e fshatit Konjuh dhe disa konsumatorë komercial të fshatit Livagjë, Magjistralja Ferizaj-Prishtinë dhe Magjistralja Lipjan-Prishtinë – konsumatorët komercial.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punes pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

3.

NS 10/0.4[kV] TS-Drita “Intercom”-Faton Ramoku(Kodi: 41000025225) prej orës 09:00 deri 16:30

Vendet: Relux shoping mall dhe disa firma ne magjistralen Prishtinë- Ferizaj

Arsyeja: Projekti investiv, ndërrimi i TS “Drita Intercom”.

Mitrovicë

1 .

Nga NS 110/10(20)[kV] Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kVLikovci (kodi: 74000001) në dy termine nga ora 08:30 – 09:00 dhe nga ora 16:00 -16:30

Vendet: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, ndarja e urave të tensionit të mesëm.

NS 10/0.4[kV] që do të mbesin pa tension nga ora 08:30 deri 16:30:

1.NS 10/04 [kV] Rezallë – Aruqi (kodi: 74000001020)

2.NS 10/04 [kV] Likovcë – Veseli (kodi: 74000001021)

3.NS 10/04 [kV] Likovcë – Musliu (kodi: 74000001022)

4.NS 10/04 [kV] Likovcë – Zymeri-1 (kodi: 74000001023)

5.NS 10/04 [kV] Likovcë – Meha (kodi: 74000001024)

6.NS 10/04 [kV] Likovcë-Zymeri-2 (kodi: 74000001025)

7. NS 10/04 [kV] Likovcë-Qendra (kodi: 74000001026)

8.NS 10/04 [kV] Plluzhinë-1 Xhamia (kodi: 74000001027)

9.NS 10/04 [kV] Plluzhine -2 Bajraktarët (kodi: 74000001028)

10.NS 10/04 [kV] Ticë-3 Hasani (kodi: 74000001029)

11.NS 10/04 [kV] Ticë-1 (kodi: 74000001030)

12.NS 10/04 [kV] Ticë-2 (kodi: 74000001031)

13.NS 10/04 [kV] Obri Asllani (kodi: 74000001032)

14.NS 10/04 [kV] Obri e Ulët Smakiqi (kodi: 74000001033)

15.NS 10/04 [kV] Obri e Ulët te Shkolla (kodi: 74000001034)

16.NS 10/04 [kV] Obri e Ulët (kodi: 74000001035)

17.NS 10/04 [kV] kV Murgë-2 (kodi: 74000001037)

18.NS 10/04 [kV] Murgë-1 (kodi: 74000001038)

19.NS 10/04 [kV] Plluzhinë-Nurakt (kodi: 74000001040)

20.NS 10/04 [kV] Likovc Arif Aliu (kodi: 74000001056)

Vendet: Rezallë (pjesërisht), Makërmal (pjesërisht), Shtuticë, Plluzhinë, Tushilë, Likovc, Ticë, dhe Obri.

Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i një pjese të LP të ri, projekti “Feeder 3” – LOT 22.

16.02.2023

Punime nga palët e treta

Pejë

1.

Nga Stabilimenti 10 [kV] Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 [kV] Volljaku (kodi: 52000102) nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: fshatrat: Deiq (një pjesë), Volljak dhe Zajm.

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar. /Lajmi.net/