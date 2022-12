Punimet në rrjet, KEDS tregon cilat vende do të mbesin pa rrymë Për shkak të punimeve në rrjet, KEDS ka njoftuar se disa prej vendeve do të kenë ndërprerje të energjisë-elektrike. Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet: 10.12.2022 Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Prishtinë 1. TS 35/10kV Fushë Kosova do të ndërprehet: Dalja 10kV Albana (Kodi: 15018008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00…