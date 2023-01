Punimet në rrjet, KEDS njofton se kush mbetet pa energji-elektrike

Për shkak të punimeve në rrjet, të cilat parashihen të kryhen nesër, KEDS ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa energji-elektrike.

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit:

-Advertisenent-

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10 kV Fushë- Kosova do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Albana e Madhe – Shtëpia e kulturës (kodi:15018008075) prej orës 10:30-15:30.

Vendet: Albana e Madhe ( një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, Instalimi i daljes së re 0.4 kV në NS 10/0.4 kV Shtëpia e Kulturës – Albana.

25.01.2023

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)[kV] Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 20[kV] Dalja nr.4 (kodi: 11000075 ) në dy termine prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Një pjesë e rr. Xhemajl Berisha, Rezervari i ujit Batlava në Velani, rr. Ymer Prizereni, Sali Nivica, objekti banesore afër Viva (përballë banesave të bardha), objektet banesore në Rrugën B afër Royal mall, deri te udhëkryqi mes rr. Agim Ramadani (semaforat) – Rruga B.

Arsyeja: ndërprerje për siguri, fazimi i daljeve nr.4 nga PR 2 dhe PR 7.

l

2.

Nga TS 110/10(20)[kV] Prishtina 7 do të ndërprehet:

LP 20[kV] Dalja nr.4 (kodi: 19000075) në dy termine prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Vendet: rr.Malush Kosova, Ahmet Gashi, Ernest Koliqi, Prekazi, një pjese e objekteve banesore në rr. B nga rrethi tek ViVa e deri te udhëkryqi me rr. Agim Ramadani (semaforët).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, fazimi i daljeve nr.4 nga PR 2 dhe PR 7.

25.01.2023

Punime në projekte investive

Gjakovë

1.

TS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Beci (kodi: 80080010) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunari, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq dhe rruga Mark Malota (një pjesë).

Arsyeja: Projekte investive, ngritja e shtyllave të tensionit të mesëm, demontimi i konzollave të vjetra, demontimi i izolatorëve të vjetër, montimi i konzollave te reja, montimi i izolatorëve të rinj …

2.

NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Ura Terzive (kodi: 81000004) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj, Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja: Projekte investive, ngritja e shtyllave të tensionit të mesëm dhe ndërrimi i transformatorëve.

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Blloku i dytë (kodi: 11000002052 ) prej orës 09:00 deri 17:00

Vendet: Rr. Nazim Gafurri – një pjesë.

Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i ormanit 0.4kV të trafos.