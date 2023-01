Punimet në rrjet, ja kush mbetet nesër pa energji-elektrike KEDS ka njoftuar në lidhje me punimet në rrjet, të parapara të kryhen ditën e nesërme. Kësisoj, disa prej vendeve do të mbesin pa energji-elektrike, transmeton lajmi.net. Ferizaj 1. NS 35/20/10 kV Magure do të ndërprehet: Dalja 10 kV Halilaqi (Kodi:41048003) nga ora 10:30 deri në ora 13:00 Vendet: Fshatrat: Harilaç, Rrafshina (Treshnjevkë), Sllatinë (një…