Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit, KEDS-i njofton për ndërprerjet

KEDS-i ka njoftuar se për shkak të punimeve të domosdoshme për sigurinë e sistemit do të ketë edhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa qytete.

Njoftimi i plotë i KEDS-it, pa ndërhyrje:

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Prishtinë

1.

Në NS 35/10 kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliq (Kodi:14016002) prej orës 09:00-12:00 dhe 14:00-17:00

Vendet: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë së largpërçuesit nga vegjetacioni.

Ferizaj

1.

Në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00-14:00

Vendet: Një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishtë, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshticë, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave, shtrëngim i përçuesve, ndërrim i izolatorëve dhe vendosje e bazave të siguresave nepër trafostacione.

Mitrovicë

1.

Në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:00-14:00

Vendet: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushilë, Rezallë e Re, Likofc, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja: Punimi i shtyllës së tensionit të mesëm dhe tërheqja e përçuesve.

Gjilan

1.

Në NS 110/35/10 kV Viti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stublla (Kodi: 61067001) prej orës 10:00-14:00

Vendet: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, Gurthysi-BENTAKOSI i RI, Gurthysi-MOGILLTE, fabrika –Ujësjellësit dhe Godeni.

Arsyeja: Ndërrimi ë shtyllës 12m të drurit, me shtyllë 12/315-1 dhe shtrëngimi i përçuesve 10kV.

2.

Në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pozhoran (Kodi: 61065014) prej orës 12:00-13:00

Vendet: 121Pompa (Zejna) TS.122 Pirraj TS 123 Ramajt TS 124 Zukajt TS 125 Kulla TS.126 Alidemët TS.127 Alidemët TS.147 P(Shtëpia private) TS.148 Gurthysi (Qerimi) TS.149 Pompa TS.150 Pozhoran TS.151 Novosellë, TS.152 TS i fundit, TS.153 Ramjan (Imria), 154 Ramjan P.(Zahir), TS.155 Ramjan (Xhamia), TS.156 Ramjan (Shkolla), TS.157 Mulliri, TS.158 TS. i Ri Zukajt Pozhoran TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran TS.159, TS. Pozhoran Dalja e Re, TS.162 TS.SH Fusha e Sportit.

Arsyeja: Vendosja e shtyllës së tensionit të lartë 12/1000.

3.

Në NS 35/10 kV Artana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kolonija e Vjetër (Kodi: 60024001) prej orës 09:00-12:00 dhe 14:00-17:00

Vendet: Kolonia e Vjetër, Kolonia e Minatorëve, Tullari, Jasenoviku dhe Qeranoviku.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë së largpërçuesit nga vegjetacioni.

Prizren

1.

Në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Podrumi (Kodi: 30000014) prej orës 10:00-14:00

Vendet: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushë, Nashec, Gurshitë, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zym.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve, përforcimi i përçuesve nëpër fusha.

2.

Në NS 110/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studençani (Kodi: 32000018) prej orës 12:00-14:30

Vendet: Studençan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja: Kyçja e kthinës së re 10kV në NS 110/35 /10 Theranda.

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

05.08.2020

Gjakovë

1.

Në NS 35/10 kV Xërxa (Kodi: 820810) do të ketë ndërprerje totale prej orës 05:00 deri në ora 05:05.

Vendet: Xërxa, Gexhë, Radostë, Ratkoc, Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc, Bellacërk, Sopniq, bizneset, Sillosi 1 dhe 2.Lami Gllas.

Arsyeja: Kthimi nga 35kV Gjakova 1 – 110/35 Rahovec.

Punime në projekte investive

04.08.2020

Prishtinë

1.

Në NS 110/10 kV Prishtina 2 nga dalja 10 kV Nr 40 Lagjja e Spitalit do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Bregu i Diellit 1 Trafo 6 (Kodi: 11000019082) nga ora 09:00 – 21:00.

Vendet: rr.Major Mehmet Bushi, rr.Rifat Burgjeviq dhe rr.Hyzri Talla (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimi i Transformatorit 630kVA dhe vendosja e Kthinave 2+1, Projekti Lot 35 P2-P7 FEEDER 2.

2.

Në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.38 Bregu i Diellit 1/1 (Kodi:11000017) prej 09:00-09:15 dhe 20:45-21:00

Vendet: Bregu i Diellit (një pjesë), rr.Agim Ramadani, rr. B ( një pjesë), rr.Mehmet Gradica, rr.Hyzri Talla (një pjesë), rr.Ndue Përlleshi, rr.Enver Malokuj (një pjesë) dhe rr.Qamil Bala.

Arsyeja: Ndërrimi i Transformatorit 630kVA dhe vendosja e RMU 2+1 dhe punimi i lidhëseve kabllovike.

3.

Në NS 110/10 kV Prishtina 2 nga dalja 10 kV Nr 38 Bregu i Diellit 1/1 do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Bregu i Diellit 1 Trafo 5 (Kodi: 11000017081) nga ora 09:00 – 21:00.

Vendet: rr.Mehmet Gradica, rr.Hyzri Talla (një pjesë) dhe rr.Agim Ramadani (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit 630kVA dhe vendosja e RMU 2+1 dhe punimi i lidhëseve kabllovike.

4.

Në NS 110/10 kV Prishtina 2 nga dalja 10 kV Nr 38 Bregu I diellit 1/1 do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Bregu I diellit 1 Trafo 5 (Kodi: 11000017110) nga ora 09:00 – 21:00.

Vendet: rr.Mehmet Gradica, rr.Hyzri Talla (një pjesë), rr.Agim Ramadani (një pjesë).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit 630kVA dhe vendosja e RMU 2+1 dhe punimi i lidhëseve kabllovike.

5.

Në NS 110/10 kV Prishtina 7 nga dalja 10 kV Fabrika e Kasetave do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Fabrika e Kasetave (Kodi: 19000039085) nga ora 11:00 – 15:00.

Vendet: rr.Nekibe Kelmendi ( një pjesë) dhe rr.Richard Hollbrooke.

Arsyeja: Punime në rrjetin e tensionit të ulët.

Punime në projekte investive

05.08.2020

Prishtinë

1.

Në NS 110/10 kV Prishtina 7 nga dalja 10 kV Fabrika e Kasetave do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Fabrika e Kasetave (Kodi: 19000039085) nga ora 11:00 – 15:00.

Vendet: rr.Nekibe Kelmendi (një pjesë) dhe rr.Richard Hollbrooke.

Arsyeja: Punime në rrjetin e tensionit të ulët.

2.

Në TS 220/35/10(20)kV Podujeva nga dalja 10kV Podujeva 1 do të ndërprehet:

TS 10/0.4kV TS Blakqorët (Kodi: 14000001005 ) nga ora 10:00 – 16:00.

Vendet: rr.Skendrbeu te Blakqorët.

Arsyeja: Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2019“, LOT 10 Prishtina.

3.

Në TS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 36 Hidrofori (Kodi: 11000015 ) nga ora 09:00 – 09:15 dhe 20:45-21:00

Vendet: Rr.Bedri Shala(nje pjese), rr.Norbert joki, rr.Gazmend zajmi, rr.Hilmi Rakovica,rr.Afrim Zhitia,rr.Armend Daci (nje pjese),rr.Lordi Bajron, rr.Ali Kelemendi

Arsyeja: Nderrimi I kthinave, nderrimi I transformotorit, punimi i kokave kabllovike

4.

Në TS 110/10 kV Prishtina 6 nga dalja 10 kV Fuat Pashe Dibra do të ndërprehet:

TS 10/0.4kV Dukagjini 4 (Kodi: 19100007024 ) nga ora 09:00 – 21:00.

Vendet: Rr.Ferat Dragaj, rr.Hilmi Rakovica dhe rr.Thimi Mitko.

Arsyeja: Ndërrimi i kthinave, ndërrimi i transformatorit dhe punimi i kokave kabllovike.

5.

Në TS 110/10 kV Prishtina 6 nga dalja 10 kV Fuat Pashe Dibra do të ndërprehet:

TS 10/0.4kV Dukagjin 7 (Kodi: 19100007025 ) nga ora 09:00 – 21:00.

Vendet: Rr.Hilmi Rakovica(nje pjese) dhe rr.Thimi Mitko.

Arsyeja: Ndërrimi I kthinave, ndërrimi i transformatorit dhe punimi i kokave kabllovike.

6.

Në TS 110/10 kV Prishtina 6 nga dalja 10 kV Fuat Pashe Dibra do të ndërprehet:

TS 10/0.4kV Dukagjin 8 (Kodi: 19100007073 ) nga ora 09:00 – 21:00.

Vendet: Rr.Hilmi Rakovica(nje pjese),rr.Thimi mitko,

Arsyeja: Ndërrimi i kthinave, ndërrimi i transformatorit dhe punimi i kokave kabllovike.

7.

Në TS 110/10 kV Prishtina 2 nga dalja 10 kV Nr.36-Hidrofori do të ndërprehen:

TS 10/0.4kV Rambuje 2 (Kodi: 11000015140 ) nga ora 09:00 – 21:00.

TS 10/0.4kV Lordi Bajron-Ismet Rexhepi (Kodi: 11000015157 ) nga ora 09:00 – 21:00.

TS 10/0.4kV Isa Kuqi (Kodi: 11000015198 ) nga ora 09:00 – 21:00.

TS 10/0.4kV Rambuje 3 (Kodi: 11000015141 ) nga ora 09:00 – 21:00

TS 10/0.4kV Ibrahim Gavas-El construction (Kodi: 11000015201 ) nga ora 09:00 – 21:00

Vendet: rr.Gazmend Zajmi, rr.Hilmi Rakovica, rr.Lordi Bajron, rr.Ali Kelemendi dhe rr. Hajrullah Avdullahu.

Arsyeja: Ndërrimi i Transformatorit 630kVA dhe vendosja e kthinave 2+1. Projekti Lot 35 P2-P7 FEEDER 2.

Peja

1.

Në TS 110/10 kV Istog do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Istog 2 (Kodi: 54000007 ) nga ora 12:00 – 16:00

Vendet: qyteti, Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovci, Dubravë Ferma, Standardi, Shkolla Fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi komunal, Banesat 2, Motel Trofta, Spitali dhe Lugu.

Arsyeja: Vendosja e kthinave modulare me gaz, 20 kV 630A 16kA , 2 fusha me ndarës dhe fusha transformatorike, tipi i kthinave -kompaktë, me mbrojtje dhe indikator për tokëzim (2+1) . 16kA.