Punime në rrjet nga KEDS, në këto zona do ketë ndërprerje të rrymës KEDS ka njoftuar si pasojë e punimeve në rrjet, në disa zona do të ketë ndërprerje të rrymës. Në një komunikatë për media, KEDS ka bërë të ditura zonat dhe oraret e ndërprerjes, shkruan lajmi.net. Postimi i plotë: Prishtinë 1. NS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet: LP 10[kV] Lumi i madh – Stabilimenti në Stanoc në dy termine nga…