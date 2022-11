Punime në rrjet nga KEDS, në këto zona do ketë ndërprerje të rrymës KEDS ka njoftuar se si rrjedhojë e punimeve në rrjet, në disa zona do të ketë ndërprerje të rrymës. Me anë të një komunikate për media, KEDS ka treguar zonat dhe orarin e ndërprerjeve, shkruan lajmi.net. Komunikata e plotë: Prizren 1. Nga TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet: Dalja 10 [kV] Qendra Teknike (kodi: 30033009) prej…