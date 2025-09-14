Punime, ku do të ketë ndërprerje të rrymës sot
KEDS njofton se sot do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik, prandaj do të ketë ndërprerje të rrymës në disa lokalitete në Prishtinë dhe Gjakovë.
Ky është orari:
Prishtinë:
Punime nga pala e tretë
1.
Nga TS 110/10kV Prishtina 7do të ndërprehet:
Dalja 20kV J34 Llapnasellë (kodi: 19000086) prej orës 10:00 deri në ora 12:00.
Vendet: Llapna sellë, Çagllavicë, Graçanicë Llapnasellë.
Arsyeja: Punime sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar (montim të shkarkuesve sipas pranimit teknik).
Gjakovë:
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J04 Skivjan (kodi: 80080009) prej orës 08:00 deri në ora 17:00.
Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë(një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.
Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i linjave të reja të tensionit të mesëm, largimi i urave për linjat e tensionit të mesëm për linjat të cilat do të kthehen me daljen e Skivjanit.
2.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J05 Dobroshi (kodi: 80080007) prej orës 08:00 deri në ora 09:00.
Vendet: fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Dobrosh, Hereç, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Skivjan (një pjesë), Stubëll. Rrugët:Dedë Gjon Luli (një pjesë), Pashko Vasa, Lekë Dukagjini.
Arsyeja: Projekte inventive, energjizimi i linjave te reja të tensionit të mesëm, largimi i urave për linjat e tensionit të mesëm për linjat të cilat do të kthehen me daljen e Skivjanit.
3.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10kV J05 Ereniku (kodi: 80080011) prej orës 08:00 deri në ora 09:00.
Vendet: Rr.Fehmi Agani, Lugbunari, Rr.Nënë Tereza, Qerim, Rr.Sadik Pozhegu, Rr.Wesley Clark.
Arsyeja: Projekte inventive, energjizimi i linjave te reja të tensionit të mesëm, largimi i urave për linjat e tensionit të mesëm për linjat të cilat do të kthehen me daljen e Skivjanit.
