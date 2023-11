Punëtorët teknikë të QMF-së dhe disa shkollave nesër protestojnë para Komunës së Prishtinës Federata Sindikale e Punëtoreve Teknikë të Sektorit Privat të Kosovës ka bërë të ditur se nesër do të mbahet një protestë nga punëtorët teknik të QMF-së në Prishtinë dhe të disa shkollave të kryeqytetit. Protesta do të fillojë nga ora 11:00 dhe do të zgjasë për një orë, si dhe do të mbahet para objektit…