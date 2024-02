Punëtorët teknik të disa shkollave në Prishtinë hyn në grevë nga nesër Punëtorët teknik të sektorit privat që kryejnë shërbime për disa shkolla të Komunës së Prishtinës, nesër do të hyjnë në grevë me afat të pacaktuar. Njoftimin e ka bërë të ditur Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës, e cila ka njoftuar se greva do të nis në orën 08:00. Po ashtu, sipas njoftimit,…