Punëtorët shëndetësorë paralajmërojnë protesta të përshkallëzuara

Kryetari i Sindikatës së Infermierëve, mamive dhe profesionistëve të tjerë, Fitim Havolli ka bërë thirrje që sa më shpejtë të plotësohen kërkesat e tyre, për rritjen e koeficientit prej 3.2.

“Kërkesat tona janë, konficienti 3.2 sa më shpejtë në tavolinë për të kthyer dinjitetin e këtyre njerëzve që mos t’i japim mundësi që këta të mendojnë që të ikin për një jetë më të mirë sepse për Kosovën do të jetë tepër vonë në qoftë se ky komunitet aq i kërkuar në botë të na ikë nga vendi për shkak të një gjendje ekonomike sociale, që mundemi me vullnet të mirë, me bashkëpunim me e realizua”, ka thënë Havolli.

Havolli ka thënë se kërkesa e tyre, pavarësisht dëmeve ekonomike, janë të përballueshme për Republikën e Kosovës.

Ai ka deklaruar se në rast se nuk plotësohen kërkesat e tyre do të ketë protesta të përshkallëzuara.

“Kërkesat tona janë shumë serioze, janë të përballueshme për Republikën e Kosovës, pavarësisht dëmeve që i ka shkaktuar dëmeve të ekonomisë së Kosovës, ne duke ju falënderuar ekspertëve sindikal që i kemi, qoftë ekonomist dhe jurist e kemi kalkuluar që është e përballueshme dhe ata nuk kanë çfarë të presin më. Të bëhen protesta siç i kemi lajmëruar në bazë të kryesisë dhe vendimit të fundit të përshkallëzuar sepse do të jetë tepër vonë, dhe unë nuk kisha dashur që në këto raste të pësojë pacienti, sepse pacienti, familjari dhe qytetarët tonë do të jenë në fokus të veçantë”, ka thënë Havolli.

Havolli ka thënë se infermierët, mamitë dhe profesionistë të tjerë kanë qenë çdoherë në front dhe nuk janë tërhequr asnjëherë nga shërbimi qytetarëve, pavarësisht rrezikut që i është kanosur këtyre dhe familjeve të tyre.

Ndërsa Nexhmie Sogojeva, mami në klinikën gjinekologjike, ka thënë se përkundër kushteve dhe punës që e bënë ky komunitet, asnjëherë nuk kanë marrë as një pagesë shtesë.

“Dikush nuk po ua vë veshin as punës, as shëndetit të popullit e as shëndetit të vet personelit. Kështu që radhazi duke i pasur parasysh të gjitha këto pakënaqësi, mos pagesa e djersës sonë, mundit tonë, duke e marrë parasysh sidomos këtë situatë në këtë kohë të pandemisë, vazhdimisht afër pacientit duke u nisë prej klinikës tonë të gjinekologjisë e cila nuk e ka ndalë punën as njëherë, jemi ballafaquar me nëna, fëmijë të porsalindur dhe me personel i cili ka qenë i atakuar me Covid, dhe asnjëherë as një benificion as një pagesë shtesë dhe më u mbushë kupa… kemi pasur kërkesa me na u plotësua kushtet e punës, asnjëherë nuk kanë qenë në nivel që kërkohet me iu shërbye pacientit për mirëqenien e tij”, ka thënë Sogojeva.

Sogojeva ka thënë se në kohën e pandemisë lidhet edhe shëndeti i personelit, ku kishte raste që ishin ballafaquar edhe me mungesë të maskave.

Infermierët, mamitë dhe profesionistë të tjerë kanë paralajmëruar se nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, ata do të futën në grevë. E në rast se futën në grevë, ata kanë thënë se do të përfundoi dialog social.