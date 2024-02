Punëtorët e shkollave në grevë, punën e tyre e bëjnë nxënësit

Këtë javë ka filluar greva e punëtorëve teknik, në shkollat e Komunës së Prishtinës.

Rreth kësaj, Isuf Azemi, kryetari i Sindikatës së Pavarur së Sektorit Privat ka thënë se është si pasojë e pagave të ulëta dhe është bërë në dakordim me punëtorët e të gjitha shkollave të Prishtinës, shkruan lajmi.net.

Ai ka treguar se në mungesë të punëtorëve teknik, punën që do të duhej ta bënin ata, tashmë po e kryejnë nxënësit.

Gjithashtu përmes një postimi ai ka treguar se nesër Komuna do t’i ofrojë rritje të pages së punëtorëve, dhe pas dakordimit me ta, do të vendosë se a është e mjaftueshme apo jo, e si rrjedhojë se a do vazhdojnë grevën apo jo.

Njoftimi i plotë:

Njoftim

Nesër pritet që komuna e Prishtinës të më ofroi ofertën për rritjen e pagës për puntorët që janë në grevë , dhe pas kësaj oferte të gjithë anëtarët e sindikatës do të ftoheni dhe do vlerësojmë kët se a do të jet e pranueshme për ne apo jo ,greva vazhdon ,deri në një vendim tjetër. /Lajmi.net/