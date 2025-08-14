Punëtorët e RTK-së paralajmërojnë protesta të pandërprera nëse nuk ekzekutohen pagat deri nesër

Lajme

14/08/2025 23:05

Kryesia e Sindikatës së Punëtorëve të RTK-së (SPERTK) ka reaguar publikisht ndaj situatës së rëndë financiare në transmetuesin publik, duke paralajmëruar protesta të pandërprera nëse pagat nuk ekzekutohen deri nesër.

Në njoftimin e lëshuar, sindikata thekson se punëtorët vazhdojnë të punojnë pa ndal, pavarësisht vështirësive ekonomike dhe mungesës së mundësive minimale për të mbërritur në vendin e punës, transmeton lajmi.net

SPERTK njofton se nga fillimi i javës së ardhshme, protestat do të nisin brenda objektit të RTK-së dhe do të përfshijnë të gjithë punonjësit, pa dallim sektori apo pozicioni pune.

“Askush nuk mund të luajë me dinjitetin tonë, me ekzistencën e RTK-së dhe me familjet tona. Kërkesa jonë është e qartë: Pagat menjëherë!”, thuhet në njoftimin e sindikatës, e cila u bën thirrje të gjithë punonjësve të bashkohen në këtë reagim të përbashkët./lajmi.net/

