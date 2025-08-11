Punëtorët e RTK-së pa rroga, gazetarja publikon mesazhin që banka ia dërgoi për pagesën e kredisë

Punëtorët e RTK-së janë pa rroga. Tash e 11 ditë nuk ka buxhet, të cilin nuk po ua ndan as kryeministri në detyrë, Albin Kurti. Gazetarja e RTK-së, Jehona Zhitia, ka publikuar në rrjete sociale mesazhin që ia ka dërguar banka për pagesën e kredisë. “Dita e 11 pa rrogë, ineteresi i kredisë po rritet…

Lajme

11/08/2025 17:58

Punëtorët e RTK-së janë pa rroga.

Tash e 11 ditë nuk ka buxhet, të cilin nuk po ua ndan as kryeministri në detyrë, Albin Kurti.

Gazetarja e RTK-së, Jehona Zhitia, ka publikuar në rrjete sociale mesazhin që ia ka dërguar banka për pagesën e kredisë.

“Dita e 11 pa rrogë, ineteresi i kredisë po rritet çdo ditë. Banka ma kujtoj me mëngjes. Unë po i vuaj pasojat por fajtori është dikund tjetër”, ka shkruar ajo.

Artikuj të ngjashëm

August 11, 2025

Dalin pamjet, Salih Zyba në Komision kur u zgjodh Llaban gjyqtar...

August 11, 2025

Dreshaj: Mungesa e vullnetit politik pengoi konstituimin e Kuvendit, vendimi i...

Lajme të fundit

Dalin pamjet, Salih Zyba në Komision kur u...

Dreshaj: Mungesa e vullnetit politik pengoi konstituimin e...

Ambasadat e SHBA-së dhe Italisë bëjnë thirrje për...

“Realitet alarmues”, Haxhiu: Vetëm katër persona janë të...