Punëtorët e RTK-së pa rroga, gazetarja publikon mesazhin që banka ia dërgoi për pagesën e kredisë
Punëtorët e RTK-së janë pa rroga.
Tash e 11 ditë nuk ka buxhet, të cilin nuk po ua ndan as kryeministri në detyrë, Albin Kurti.
Gazetarja e RTK-së, Jehona Zhitia, ka publikuar në rrjete sociale mesazhin që ia ka dërguar banka për pagesën e kredisë.
“Dita e 11 pa rrogë, ineteresi i kredisë po rritet çdo ditë. Banka ma kujtoj me mëngjes. Unë po i vuaj pasojat por fajtori është dikund tjetër”, ka shkruar ajo.