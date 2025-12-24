Punëtorët e KEK-ut sot në protestë

Punëtoret e Korporatës Energjetike të Kosovës sot do të mbajnë protestë, përpara zyrave qendrore të KEK-ut. Protesta është njoftuar të fillojë në orën 11:00. Sipas Sindikatës së Re të KEK-ut, protesta organizohet si pasojë e mosrealizimit të kërkesave legjitime të punëtorëve nga menaxhmenti dhe institucionet përgjegjëse. Nga Sindikata pohojnë se ka pasur dialog dhe njoftime…

Lajme

24/12/2025 08:41

Punëtoret e Korporatës Energjetike të Kosovës sot do të mbajnë protestë, përpara zyrave qendrore të KEK-ut.

Protesta është njoftuar të fillojë në orën 11:00.

Sipas Sindikatës së Re të KEK-ut, protesta organizohet si pasojë e mosrealizimit të kërkesave legjitime të punëtorëve nga menaxhmenti dhe institucionet përgjegjëse.

Nga Sindikata pohojnë se ka pasur dialog dhe njoftime të vazhdueshme sindikale mbi kërkesat e punëtorëve.

“Pa punëtor nuk ka energji. Pa dinjitet nuk ka KEK” thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

December 24, 2025

Zhduket një person në Prishtinë

Lajme të fundit

Zhduket një person në Prishtinë

Arrestohen tre persona në Gjilan, dyshohet se e...

Vetura godet për vdekje këmbësorin në Graçanicë

Policia në Prishtinë i hynë kontroll një lokalit,...