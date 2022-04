Punëtorët e KEK-ut e mirëpresin zotimin për ndarjen e 100 eurove: Mund të na i dërgojnë deri në Bajram

Kryetari i Sindikatës së re të KEK-ut, Nexhat Llumnica në një intervistë për Ekonomia Online ka thënë se ndarja e këtyre mjeteve mund t’i dërgojë qytetarët vetëm deri tek dita e festës së Bajramit e jo më tutje.

Kërkesë tjetër e tyre është lejimi për tërheqjen e kursimeve pensionale, pasi sipas tij, punëtorët nuk i besojnë atij trusti.

“Ne e mirëpresim vendimin e kryeministrit për arsye se të gjithë qytetarët kanë nevojë për këtë bonus që jep, mirëpo ne nuk kemi kërkuar vetëm për një muaj por kemi kërkuar deri në aprovimin e ligjit të pagave për ata që marrin paga nga Qeveria, kurse për ndërmarrjet publike kemi kërkuar që të jetë ngritje e pagave ashtu siç i takon punëtorëve për arsye se kjo ndihmesë mund të na dërgojë deri tek dita e festës së Bajramit e jo më tutje, dhe nuk besojë që zgjidhet problemi me këtë bonus shtesë për një muaj, gjatë muajit prill”, tha Llumnica.

“Ne kemi kërkuar që edhe trusti pensional të aprovohet për arsye se janë mjete të tona dhe kursimet tona duhet t’i zhbllokojë sepse secili punëtorë në Kosovë përveç se ka nevojë nuk i beson atij fondi deri sa të pensionohet dhe e shohim të arsyeshme që në këtë kohë krize ai buxhet të shfrytëzohet nga qytetarët, e jo të shkojë në vende të ndryshme e të bëhen investime të ndryshme nëpër vendet e tjera”, tha tutje ai.

Llumnica sërish ka paralajmëruar se në rast të mosrealizimit të kërkesave të tyre atëherë do të vazhdojnë me forma sindikale.

“Në rast se nuk realizohen kërkesat tona, siç janë marrëveshja kolektive, ligji për sigurim shëndetësor, ligji i punës, ne do të kërkojmë edhe një herë e në rast se nuk ka diçka të tillë atëherë ne do vazhdojmë me format sindikale”, tha Llumnica.