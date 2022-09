Punësimi në SHBA ngadalësohet në gusht

Punëdhënësit në SHBA hapën dukshëm më pak vende pune në gusht sesa në korrik dhe shkalla e papunësisë përsëri tejkaloi nivelin para pandemisë, njoftoi Departamenti i Punës.

Numri i të punësuarve në ekonominë më të madhe në botë u rrit me 315.000 në gusht, pas një rishikimi në rënie prej 526.000 në korrik dhe 293.000 në qershor, sipas raportit të ministrisë.

Të dhënat e rishikuara tani tregojnë se numri i punonjësve në korrik dhe qershor ishte 107.000 më pak se ministria e raportuar në vlerësimet e mëparshme.

Numri i të punësuarve është rritur me rreth 5.8 milionë gjatë 12 muajve të fundit, pasi tregu i punës vazhdon të rikuperohet nga kriza e shkaktuar nga pandemia, thekson ministria, duke vënë në dukje se aktualisht janë të punësuar 240.000 qytetarë më shumë se në shkurt 2020 para pandemisë.

Në gusht, kompanitë punësuan më së shumti në sektorin e shërbimeve profesionale dhe të biznesit, si dhe në shëndetësi dhe shitje me pakicë.

Numri i të punësuarve nuk ka ndryshuar ndjeshëm krahasuar me një muaj më parë në sektorët e ndërtimit, informacionit dhe transportit e magazinimit dhe veprimtarive të tjera të shërbimit, por edhe në sektorin shtetëror.

Norma e papunësisë u rrit me 0.2 pikë përqindjeje krahasuar me muajin korrik, në 3.7 për qind. Numri i të papunëve u rrit me 344 mijë në gjashtë milionë, njoftoi ministria.

Në korrik, të dy treguesit ishin kthyer në nivelet para pandemisë të shkurtit 2020, kujton ministria në raport. Në muajin para fillimit të përhapjes së koronavirusit, shkalla e papunësisë në SHBA ishte 3.5 për qind, me 5.7 milionë të papunë.