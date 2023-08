Punë e kryer: SHBA do t’i stërvitë pilotët ukrainas për avionët F-16 Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do t’i stërvitin pilotët ukrainas për përdorimin e avionëve luftarakë F-16 nga tetori, duke iu bashkuar një koalicioni të Perëndimit, i cili po i ndihmon pilotët e Kievin të përgatiten për t’iu bashkuar luftës kundër pushtuesit rus me avionë të sofistikuar luftarakë. Zëdhënësi i Pentagonit, Pat Ryder, tha më…